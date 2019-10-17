Маттеус: Эриксен недостаточно хорош для «Баварии»

Бывший футболист «Баварии» Лотар Маттеус выразил мнение, что полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Кристиан Эриксен не нужен мюнхенцам, несмотря на слухи о возможном переходе.



«Я слежу за этим игроком долгое время, и в этом году он меня разочаровывает. Переход Эриксена в «Баварию» не имеет никакого смысла. Если это произойдёт, для меня это станет сюрпризом. На мой взгляд, Кристиан не поможет «Баварии». Если он недостаточно хорош для «Тоттенхэма», то точно недостаточно хорош для «Баварии». К тому же он слишком медленный футболист, а Нико Ковач любит быстрых», — приводит слова Маттеуса Sport1.de.



Контракт Эриксена с «Тоттенхэмом» истекает следующим летом, и начиная с января он может вести переговоры и подписывать предварительные соглашения с другими клубами. Ранее сообщалось, что помимо «Баварии» на 27-летнего датчанина претендуют «Ювентус», «Реал» и «Манчестер Юнайтед».

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