Гранат пропустит месяц из-за операции на мениске

Защитник «Рубина» Владимир Гранат пропустит около месяца. Футболист перенёс операцию на мениске, он был прооперирован, сообщил главный тренер казанцев Роман Шаронов.

«Состояние Граната? Он прооперировал мениск, поэтому выбыл, около месяца. Остальные в целом все здоровы», — цитирует официальный сайт «Рубина» Шаронова.

Гранат не выходит на поле с матча 20-го тура РПЛ с «Ростовом» 16 марта 2019 года. Тогда он получил перелом малоберцовой кости. После того как футболист восстановился, он получил уже повреждение мениска.

В 13-м туре РПЛ «Рубин» сыграет в гостях с московским «Спартаком». Этот матч состоится 19 октября, в субботу. Начало — в 16:30 мск. Матч с «Рубином» станет дебютным для Доменико Тедеско в качестве главного тренера московского клуба.