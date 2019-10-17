Тренер молодёжной сборной Польши рассказал о возможной работе в «Динамо»

Главный тренер молодёжной сборной Польши Чеслав Михневич прокомментировал информацию о возможном трудоустройстве в московском «Динамо».

«Как и любой тренер, я мечтаю однажды поработать за границей. Но в этот момент у меня есть обязательства перед Польским футбольным союзом. Хочу во второй раз принять участие в финальной стадии молодёжного чемпионата Европы. Это моя цель. Я не думаю ни о чём другом. Другие темы можно будет обсудить только после того, как мы прекратим борьбу», — приводит слова Михневича Super Express.

Напомним, руководство «Динамо» начало поиски нового тренера после увольнения Дмитрия Хохлова в начале октября. Сейчас команду временно возглавляет Кирилл Новиков.

Бело-голубые, набрав 10 очков в 12 матчах, занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.