«Динамо» может возглавить неизвестный поляк. Кто это вообще такой?

У «Динамо» появился ещё один кандидат на роль главного тренера – наставник молодёжной сборной Польши Чеслав Михневич. Издание Meczyki сообщило, что российский клуб рассматривает этого 49-летнего специалиста наряду с хорошо известным болельщикам бело-голубых румыном Даном Петреску. Косвенно подтвердил информацию и журналист Polsat Sport Цезарий Ковальский, написавший в своём «твиттере»: «Не удивлён, что Михневич оказался в сфере интересов московского «Динамо».

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Кто такой Чеслав Михневич?

Первый любопытный факт из биографии Михневича: он родился в 1970 году на территории Беларуси – в городе Берёзовка Гродненской области. Это случилось, когда мать Чеслава навещала свою семью. Будучи игроком, выступал на позиции голкипера. На пике карьеры выиграл два Кубка Польши и один Суперкубок страны с «Амикой» из Вронки, но до статуса звезды даже по меркам польского чемпионата недотянул.



Тренером в начале 2000-х Михневич тоже стал в «Амике». Сперва работал с молодёжью и с вратарями команды. Ездил на стажировки в Германию – в «Шальке», «Байер», «Ганновер». Наконец, в 2003-м получил настоящий шанс, возглавив «Лех» из Познани. В первый же сезон выиграл Кубок Польши и Суперкубок страны. Команда при Михневиче добилась прогресса, занимала 6-8-е места. Номинировался на звание лучшего тренера года. В сезоне-2006/07 Чеслав возглавил «Заглембе». Поднял клуб из Любина с третьей позицию на первую. Это до сих пор последнее чемпионство для «Заглембе». Кроме того, завоевал свой второй Суперкубок Польши. Однако уже в октябре 2007-го «золотого» тренера отправили в отставку.



После этого Михневич работал ещё в нескольких польских клубах, но больше нигде трофеев не выигрывал: «Арка» (2008-2009), «Видзев» (2010-2011), «Ягеллония» (2011), «Полония» (2012), «Подбескидзье» (2013), «Погонь» (2015-2016) и «Термалица» (2016-2017). Пока оставался без клуба, устроился преподавателем в колледже управления и коучинга во Вроцлаве.

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Как Михневич работает с молодёжной сборной Польши?

В июле 2017-го Чеслав стал главным тренером молодёжной сборной Польши, с которой работает по сей день. Уход в молодёжку – лучшее решение Михневича за долгие годы. Под его руководством команда сыграла 21 матч и одержала 12 побед при шести ничьих и всего трёх поражениях.



Потенциальный тренер «Динамо» смог вывести поляков в финальную стадию молодёжного Евро-2019. Причём в стыковых матчах сборная Польши переиграла традиционно сильную в этом возрасте Португалию – 0:1 (дома) и 3:1 (в гостях). Автором победного гола стал нынешний полузащитник бело-голубых Себастьян Шиманьски. Возможно, через него «Динамо» и узнало о кандидатуре Михневича.



В финальной стадии поляки начали с побед над Бельгией (3:2) и Италией (1:0). Команда Михневича была очень близка к выходу в полуфинал и завоеванию путёвки на Олимпиаду-2020, однако в последнем туре была разгромлена будущими победителями чемпионата Европы испанцами (0:5). Три сборные в этой группе набрали по шесть очков – Польша осталась за бортом плей-офф по разнице мячей.

Сейчас сборная Польши под руководством Михневича выступает в одной группе с Россией в квалификации Евро-2021. После четырёх туров поляки лидируют с десятью очками, опережая россиян на два балла. Шесть дней назад в Екатеринбурге встреча лидеров завершилась вничью – 2:2, причём хозяева спаслись лишь на 90+1-й минуте благодаря голу Магомеда-Шапи Сулейманова. Михаил Галактионов охарактеризовал сборную Польши как «действительно очень сильную команду».

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Чем ещё примечательна карьера потенциального тренера «Динамо»?

В 2017 году, перед тем как принять молодёжную сборную Польши, Михневич назывался кандидатом на пост главного тренера шотландского «Данди». В британских СМИ о нём писали как о «польском Моуринью», вспоминая прозвище, данное Чеславу в Познани. Впрочем, сам Михневич говорил, что по тактическим взглядам он скорее похож на Рафу Бенитеса. По другой версии, тренер пытался просто устроить в «Данди» своего 16-летнего сына Матеуша, а не занять место на скамейке клуба.



В феврале 2009-го Михневич добровольно пришёл в прокуратуру, которая занималась расследованием коррупции в польском футболе. Чеслав раскрыл происходившее в период его работы в «Лехе». Тренер рассказал, как игроки получали бонусами доллары. Предположительно это были деньги от клубов, которые сохраняли свои места в лиге благодаря победам «Леха». Правда, Михневич не мог вспомнить, о каких конкретно суммах шла речь. Самого Чеслава, когда он работал с «Аркой», подозревали в связях с боссом местной «футбольной мафии» Рышардом Фобрыхом, которого посадили за организацию договорных матчей и влияние на судей, а также сделали персоной нон грата в польском спорте.