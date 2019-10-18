Максименко: внимательно изучил график соперников на октябрь и ноябрь
Голкипер «Спартака» Александр Максименко перед матчем 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» заявил, что для красно-белых важно каждое очко.
«Я внимательно изучил график соперников на октябрь и ноябрь. Не могу назвать их лёгкими. Недооценивать другие команды нельзя ни в коем случае. Сейчас для нас все очки на вес золота», — приводит слова Максименко пресс-служба «Спартака».
Фото можно посмотреть в «инстаграме» «Спартака».
Матч между «Спартаком» и «Рубином» состоится в субботу, 19 октября, в Москве на стадионе «Открытие Арена». Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 16:30 мск. В турнирной таблице Премьер-Лиги красно-белые занимают 12-е место. В активе столичной команды 14 очков.
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