Почеттино: приглашение на обед может значить, что игроки хотят попрощаться
Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино рассказал о поддержке со стороны футболистов.
«Когда вы получаете приглашение от футболистов на обед, это может значить, что они хотят попрощаться. Или то, что они чувствуют и любят вас и хотят показать свою поддержку. Я думаю, что это второе. Они не собираются прощаться со мной», — приводит слова Почеттино The Guardian.
После 8 туров чемпионата Англии «Тоттенхэм» занимает 9-е место в турнирной таблице, набрав 11 очков. В Лиге чемпионов «шпоры» располагаются на 3-м месте в группе B, набрав после 2 туров 1 очко.
В следующем туре АПЛ «Тоттенхэм» примет «Уотфорд». Матч состоится 19 октября, начало – 17:00 мск.
Действующий контракт Почеттино с «Тоттенхэмом» рассчитан до лета 2023 года.
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