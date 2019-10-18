Почеттино: приглашение на обед может значить, что игроки хотят попрощаться

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино рассказал о поддержке со стороны футболистов.

«Когда вы получаете приглашение от футболистов на обед, это может значить, что они хотят попрощаться. Или то, что они чувствуют и любят вас и хотят показать свою поддержку. Я думаю, что это второе. Они не собираются прощаться со мной», — приводит слова Почеттино The Guardian.

После 8 туров чемпионата Англии «Тоттенхэм» занимает 9-е место в турнирной таблице, набрав 11 очков. В Лиге чемпионов «шпоры» располагаются на 3-м месте в группе B, набрав после 2 туров 1 очко.

В следующем туре АПЛ «Тоттенхэм» примет «Уотфорд». Матч состоится 19 октября, начало – 17:00 мск.

Действующий контракт Почеттино с «Тоттенхэмом» рассчитан до лета 2023 года.