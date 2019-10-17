Почеттино: не думаю, что «Тоттенхэм» купит кого-то в январе

Главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино не ожидает, что предстоящей зимой клуб проведёт большую трансферную кампанию.
«Если честно, не думаю, что в январе мы кого-то купим или продадим. Я верю в игроков, которые сейчас есть в команде.
С уважением отношусь к разным мнениям. Знаю, что есть люди, считающие, что нам нужны изменения. Но если решение будет зависеть от меня, я предпочту остаться с этими игроками.
Доверяю своим футболистам на 200%. Верю, что у них есть потенциал, чтобы побеждать и исправить сложившуюся ситуацию.
Для нас сейчас самое главное — оставаться вместе и не прятаться от проблем. Мы должны говорить об этом», — приводит слова Почеттино Sky Sports.
«Тоттенхэм», набрав 11 очков в 8 матчах, занимает девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
- 17 октября 2019
-
19:21
-
19:20
-
18:53
-
18:53
-
18:43
-
18:23
-
18:16
-
17:50
-
17:46
-
17:24
-
17:23
-
17:12
-
16:58
-
16:54
-
16:53
-
16:32
-
16:28
-
16:21
-
16:01
-
15:55
-
15:54
-
15:44
-
15:16
-
15:14
-
15:08
-
14:56
-
14:42
-
14:38
-
14:34
-
14:24
-
14:08
-
14:01
-
13:53
-
13:32
-
13:21