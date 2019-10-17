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Почеттино: не думаю, что «Тоттенхэм» купит кого-то в январе

Почеттино: не думаю, что «Тоттенхэм» купит кого-то в январе
Футбол / Англия 0

Главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино не ожидает, что предстоящей зимой клуб проведёт большую трансферную кампанию.

«Если честно, не думаю, что в январе мы кого-то купим или продадим. Я верю в игроков, которые сейчас есть в команде.

С уважением отношусь к разным мнениям. Знаю, что есть люди, считающие, что нам нужны изменения. Но если решение будет зависеть от меня, я предпочту остаться с этими игроками.

Доверяю своим футболистам на 200%. Верю, что у них есть потенциал, чтобы побеждать и исправить сложившуюся ситуацию.

Для нас сейчас самое главное — оставаться вместе и не прятаться от проблем. Мы должны говорить об этом», — приводит слова Почеттино Sky Sports.

«Тоттенхэм», набрав 11 очков в 8 матчах, занимает девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Источник: «Тоттенхэм» контактирует с Моуринью
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