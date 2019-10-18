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«Зенит» разгромил «Ростов» в матче молодёжного первенства

«Зенит» разгромил «Ростов» в матче молодёжного первенства
Футбол / РПЛ 0

В 13-м туре молодёжного первенства России «Зенит» принимал «Ростов». Матч прошёл на поле академии «Зенита» в Санкт-Петербурге и завершился со счётом 4:1.

Хозяева вышли вперёд уже на 3-й минуте благодаря точному удару полузащитника Вадима Симутенкова. Под занавес первого тайма, на 44-й минуте, сине-бело-голубые удвоили своё преимущество усилиями нападающего Никиты Симдянкина. В начале второй половины встречи «Зенит» с интервалом в 10 минут забил ещё два гола – дубль оформил хавбек Максим Бачинский. На 76-й минуте гости сократили разрыв в счёте усилиями полузащитника Гочи Гогричиани.

«Зенит», набрав 23 очка, поднялся на третье место в турнирной таблице молодёжного первенства. «Ростов» (17) остался на 11-й строчке. С полной таблицей соревнования можно ознакомиться на «Чемпионате».

Россия - Молодёжное первенство. 13-й тур
18 октября 2019, пятница. 12:00 МСК
Зенит-мол.
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 1
Ростов-мол.
Ростов-на-Дону
1:0 Левин – 3'   2:0 Симдянкин – 44'   3:0 Бачинский – 50'   4:0 Бачинский – 60'   4:1 Гогричиани – 75'
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