«Зенит» разгромил «Ростов» в матче молодёжного первенства

В 13-м туре молодёжного первенства России «Зенит» принимал «Ростов». Матч прошёл на поле академии «Зенита» в Санкт-Петербурге и завершился со счётом 4:1.



Хозяева вышли вперёд уже на 3-й минуте благодаря точному удару полузащитника Вадима Симутенкова. Под занавес первого тайма, на 44-й минуте, сине-бело-голубые удвоили своё преимущество усилиями нападающего Никиты Симдянкина. В начале второй половины встречи «Зенит» с интервалом в 10 минут забил ещё два гола – дубль оформил хавбек Максим Бачинский. На 76-й минуте гости сократили разрыв в счёте усилиями полузащитника Гочи Гогричиани.



«Зенит», набрав 23 очка, поднялся на третье место в турнирной таблице молодёжного первенства. «Ростов» (17) остался на 11-й строчке. С полной таблицей соревнования можно ознакомиться на «Чемпионате».