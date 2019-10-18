Цорн: Тедеско попросил сделать ему офис на стадионе «Спартака» с видом на поле

Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн рассказал, что клуб сделал для нового главного тренера команды Доменико Тедеско офис на стадионе команды «Открытие Арена».



«Главный тренер пришёл и попросил перенести весь тренировочный процесс в Тушино. Мы сделали ему офис с видом на поле, это мотивирует и его, и команду. Здесь светлые помещения, это наш родной стадион. С психологической точки зрения для нас это важно. Мы с радостью исполнили его пожелание», — передаёт слова Цорна корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.

34-летний Тедеско заключил контракт со «Спартаком» до мая 2021 года. Его предыдущим клубом был гельзенкирхенский «Шальке-04».

Первый матч под руководством Тедеско «Спартак» проведёт завтра, 19 октября, на своём поле с «Рубином».