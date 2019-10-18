Зидан — о встрече с Погба: это просто совпадение

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан рассказал о своей встрече с французским полузащитником «Манчестер Юнайтед» Полем Погба в Дубае.
«Это было просто совпадение. Когда мы увидели друг друга, то поговорили, но это личное. Я не собираюсь рассказывать вам, о чём мы говорили. Мы давно знакомы, поэтому остановились и поговорили», — приводит слова Зидана AS.
Ранее сообщалось, что Зидан настаивает на приобретении Погба. В летнее трансферное окно «Реал» вёл переговоры о переходе француза, но «Манчестер Юнайтед» потребовал за него € 200 млн, что не устроило «Королевский клуб».
В нынешнем сезоне 26-летний Погба провёл 5 матчей в чемпионате Англии, в которых сделал 2 результативные передачи. Контракт игрока с «МЮ» действует до лета 2021 года.
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