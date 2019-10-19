Руководство «Милана» хочет пригласить Гвардиолу
Владельцы «Милана» хотят, чтобы в 2020 году команду возглавил главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, сообщает El Mundo Deportivo.
Согласно информации источника, в компании Elliott Management Corporation, которой принадлежит клуб, намерены вернуть «россонери» на лидирующие позиции в европейском футболе. По мнению владельцев «Милана», осуществить задуманное можно будет, заполучив Гвардиолу в качестве наставника и Марка Овермарса на должность спортивного директора. В качестве альтернативы главному тренеру «горожан» «россонери» рассматривают Андрея Шевченко, который сейчас успешно работает со сборной Украины.
Напомним, в начале октября новым главным тренером «Милана» стал Стефано Пиоли, пришедший на смену уволенному Марко Джампаоло.
Владелец «Милана» не планирует продавать клуб
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