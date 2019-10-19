Сильва забил между ног вратарю после пижонского наброса Стерлинга. Видео

В матче 9-го тура английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити» гости на 41-й минуте удвоили преимущество — 2:0. Гол на счету полузащитника Давида Сильвы.



Нападающий Рахим Стерлинг эффектным пасом перебросил двоих защитников, а Сильва, пробив с лёта, отправил мяч между ногами вратарю.

Видео доступно на «Чемпионате».



9-й тур АПЛ стартовал в субботу, 19 октября, матчем «Эвертон» – «Вест Хэм Юнайтед», который завершился победой хозяев со счётом 2:0.



Кроме того, «Астон Вилла» дома победила «Брайтон энд Хоув Альбион» со счётом 2:1, «Лестер Сити» на своём поле взял верх над «Бёрнли» со счётом 2:1, «Вулверхэмптон» дома сыграл вничью с «Саутгемптоном» со счётом 1:1, «Борнмут» на своём поле разошёлся миром с «Норвич Сити» со счётом 0:0, «Челси» дома оказался сильнее «Ньюкасл Юнайтед» со счётом 1:0, «Тоттенхэм Хотспур» на своём поле сыграл вничью с «Уотфордом» — 1:1.



В воскресенье, 20 октября, состоится матч «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль».



В понедельник, 21 октября, тур закроет встреча «Шеффилд Юнайтед» – «Арсенал».