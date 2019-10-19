Жезус в роскошном полёте, головой, открыл счёт в матче с «Кристал Пэлас». Видео

В матче 9-го тура английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити» был открыт счёт на 39-й минуте. Отличился нападающий гостей Габриэл Жезус.



Он откликнулся на передачу с правого фланга и в эффектном полёте, головой, срезал мяч в ворота.

Видео доступно на «Чемпионате».



9-й тур АПЛ стартовал в субботу, 19 октября, матчем «Эвертон» — «Вест Хэм Юнайтед», который завершился победой хозяев со счётом 2:0.



Кроме того, «Астон Вилла» дома победила «Брайтон энд Хоув Альбион» со счётом 2:1, «Лестер Сити» на своём поле взял верх над «Бёрнли» со счётом 2:1, «Вулверхэмптон» дома сыграл вничью с «Саутгемптоном» со счётом 1:1, «Борнмут» на своём поле разошёлся миром с «Норвич Сити» со счётом 0:0, «Челси» дома оказался сильнее «Ньюкасл Юнайтед», победив со счётом 1:0, «Тоттенхэм Хотспур» на своём поле сыграл вничью с «Уотфордом» со счётом 1:1.



В воскресенье, 20 октября, состоится матч «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль».



В понедельник, 21 октября, тур закроет встреча «Шеффилд Юнайтед» — «Арсенал».