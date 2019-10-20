Даб Дзюбы, танцы «Зенита» и Карпин в отчаянии. Лучшие фото разгрома «Ростова»

19 октября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» в матче 13-го тура российской Премьер-Лиги «Зенит» с разгромом победил «Ростов». Встреча завершилась со счётом 6:1 в пользу хозяев поля.
Хозяева вышли вперёд на 14-й минуте благодаря точному удару нападающего Артёма Дзюбы с пенальти. Спустя шесть минут форвард оформил дубль. Под занавес первого тайма, на 44-й минуте, сине-бело-голубые довели счёт до разгромного — отличился нападающий Сердар Азмун. На 61-й минуте «Зенит» забил вновь, автором гола стал защитник Вячеслав Караваев. На 80-й минуте Дзюба оформил хет-трик, вновь реализовав пенальти. Спустя три минуты своим голом с одиннадцатиметровой отметки ответил полузащитник гостей Роман Ерёменко. Окончательный счёт был установлен на 92-й минуте, когда забил хавбек хозяев Вильмар Барриос.
Лучшие кадры с матча «Зенит» — «Ростов» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Елены Разиной.
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