«Оренбург» — «Крылья Советов»: болельщики бросали в Божовича бутылки

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович был удалён в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (1:0).



Наставник получил красную карточку в компенсированное время встречи за споры с арбитром. Также в концовке встречи были удалены защитник самарского клуба Александр Анюков и главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов. Перед тем как покинуть арену, Божович вышел на газон. Со стороны трибун в наставника полетели бутылки.

Победная серия «Крыльев Советов» в чемпионате России достигла трёх матчей. В предыдущих турах команда из Самары обыграла «Сочи» (2:0) и «Тамбов» (2:0). Для «Оренбурга» это поражение стало первым в последних трёх встречах. «Крылья Советов», набрав 17 очков, занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ, «Оренбург» (14) — 12-е.