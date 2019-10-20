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«Оренбург» — «Крылья Советов»: болельщики бросали в Божовича бутылки

«Оренбург» — «Крылья Советов»: болельщики бросали в Божовича бутылки
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович был удалён в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (1:0).

Наставник получил красную карточку в компенсированное время встречи за споры с арбитром. Также в концовке встречи были удалены защитник самарского клуба Александр Анюков и главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов. Перед тем как покинуть арену, Божович вышел на газон. Со стороны трибун в наставника полетели бутылки.

Победная серия «Крыльев Советов» в чемпионате России достигла трёх матчей. В предыдущих турах команда из Самары обыграла «Сочи» (2:0) и «Тамбов» (2:0). Для «Оренбурга» это поражение стало первым в последних трёх встречах. «Крылья Советов», набрав 17 очков, занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ, «Оренбург» (14) — 12-е.

Божович и Федотов были удалены в концовке матча «Оренбург» — «Крылья Советов»
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