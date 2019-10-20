Божович и Федотов были удалены в концовке матча «Оренбург» — «Крылья Советов»

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов и наставник самарских «Крыльев Советов» Миодраг Божович получили красные карточки в концовке матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча, проходившая на стадионе «Газовик» в Оренбурге, завершилась победой гостей со счётом 1:0.
Ранее красную карточку получил защитник «Крыльев Советов» Александр Анюков, который толкнул нападающего «Оренбурга» Андреа Чуканова после свистка арбитра.
Победная серия «Крыльев Советов» в чемпионате России достигла трёх матчей. В предыдущих турах команда из Самары обыграла «Сочи» (2:0) и «Тамбов» (2:0). Для «Оренбурга» это поражение стало первым в последних трёх встречах. «Крылья Советов», набрав 17 очков, занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ, «Оренбург» (14) — 12-е.
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