«Динамо» в первом матче при Новикове сыграло вничью с «Краснодаром»

«Динамо» сыграло вничью с «Краснодаром» в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась со счётом 1:1.

Хозяева повели в счёте уже на 3-й минуте. Автором результативного удара стал защитник Григорий Морозов. Константин Рауш получил мяч на левом фланге, прошёл к штрафной и прострелил на Морозова. Первый удар Григория заблокировал Юнес Намли, но со второй попытки тот уложил мяч в левый угол ворот.

Гости отыгрались на 35-й минуте. Дмитрий Стоцкий с углового на левом фланге закрутил мяч в центр штрафной, там защитники «Динамо» не удержали Александра Мартыновича, который в высоком прыжке головой вколотил мяч под правую штангу.

Это был первый матч для Кирилла Новикова во главе «Динамо».