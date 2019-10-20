«Динамо» в первом матче при Новикове сыграло вничью с «Краснодаром»
«Динамо» сыграло вничью с «Краснодаром» в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась со счётом 1:1.
Хозяева повели в счёте уже на 3-й минуте. Автором результативного удара стал защитник Григорий Морозов. Константин Рауш получил мяч на левом фланге, прошёл к штрафной и прострелил на Морозова. Первый удар Григория заблокировал Юнес Намли, но со второй попытки тот уложил мяч в левый угол ворот.
Гости отыгрались на 35-й минуте. Дмитрий Стоцкий с углового на левом фланге закрутил мяч в центр штрафной, там защитники «Динамо» не удержали Александра Мартыновича, который в высоком прыжке головой вколотил мяч под правую штангу.
Это был первый матч для Кирилла Новикова во главе «Динамо».
- 20 октября 2019
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