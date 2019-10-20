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«Динамо» в первом матче при Новикове сыграло вничью с «Краснодаром»

«Динамо» в первом матче при Новикове сыграло вничью с «Краснодаром»
Футбол / РПЛ 0

«Динамо» сыграло вничью с «Краснодаром» в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась со счётом 1:1.

Хозяева повели в счёте уже на 3-й минуте. Автором результативного удара стал защитник Григорий Морозов. Константин Рауш получил мяч на левом фланге, прошёл к штрафной и прострелил на Морозова. Первый удар Григория заблокировал Юнес Намли, но со второй попытки тот уложил мяч в левый угол ворот.

Гости отыгрались на 35-й минуте. Дмитрий Стоцкий с углового на левом фланге закрутил мяч в центр штрафной, там защитники «Динамо» не удержали Александра Мартыновича, который в высоком прыжке головой вколотил мяч под правую штангу.

Это был первый матч для Кирилла Новикова во главе «Динамо».

Россия - Премьер-Лига. 13-й тур
20 октября 2019, воскресенье. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Морозов – 3'   1:1 Мартынович – 35'
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