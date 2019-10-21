Найнгголан посвятил первый гол в сезоне своей жене, которая борется с раком

Полузащитник «Кальяри» Раджа Найнгголан рассказал, кому посвятил свой первый гол в сезоне, который он забил в ворота СПАЛа (2:0) в 8-м туре чемпионата Италии.
«Хочу посвятить этот гол своей жене, это особый момент для неё. Это был отличный матч для команды, мы совершенствуемся. У нас хорошая позиция, мы должны продолжать в том же духе. Мы начали не очень хорошо, но сейчас поправили положение и результаты вознаграждают нас», приводит слова Найнгголана La Gazzetta dello Sport.
Напомним, летом этого года жена Найнгголана Клаудия сообщила, что у нее обнаружили рак. В летнее трансферное окно хавбек принял решение о переходе из «Интера» в «Кальяри» для комфорта своей супруги.
После 8 туров чемпионата Италии «Кальяри» занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 14 очков.
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