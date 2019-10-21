Пиоли: «Милан» потерял победу из-за своей щедрости

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал результат матча 8-го тура Серии А с «Лечче» (2:2).



«Если мы не побеждаем, то это наша ошибка. Игры, как эта, такие клубы, как «Милан», обязаны выигрывать. В команде собраны лучшие игроки, нам нужно просто продолжать работать, чтобы добиваться поставленных результатов.



Да, сегодня был мой день рождения, мне исполнилось 54 года. Но я был наказан двумя своими бывшими игроками — Эль-Бабакаром и Кальдерони. Они преподнесли мне не лучший подарок.



Игроки «Милана» достаточно зрелые люди для того, чтобы оценивать собственные ошибки и промахи. Мы заслуживали победы, но потеряли её из-за своей щедрости, а также большого количества позиционных ошибок. Мы потеряли два очка, которые очень были нужны нам.



В этом матче мы играли в три защитника. Однако не думаю, что мы повторим это в игре с «Ромой». Самое важное – команда привыкает к новым принципам игры. Сегодня я видел, что игроки обращаются к ним", — приводит слова Пиоли La Gazzetta dello Sport.

«Милан» упустил победу в первом матче под руководством Пиоли