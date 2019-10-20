«Милан» упустил победу в первом матче под руководством Пиоли

В матче 8-го тура чемпионата Италии «Милан» сыграл вничью с «Лечче» со счётом 2:2. Встреча состоялась в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца». Обслуживал матч арбитр Фабрицио Паскуа. В качестве его ассистентов выступили Антонио Санторо и Валерио Коларосси.
Счёт был открыт на 20-й минуте. Автором забитого мяча стал Хакан Чалханоглу, которому ассистировал Лукас Билья. Во втором тайме равновесие восстановил Хоума Бабакар. На 81-й минуте миланцев вывел вперёд Кшиштоф Пёнтек с паса Чалханоглу. В компенсированное время «Лечче» спас от поражения Марко Кальдерони.
Таким образом, «Милан» не сумел одержать победу в первом матче под руководством нового главного тренера Стефано Пиоли.
«Милан», набрав 10 очков, занимает 12-е место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. «Лечче» (7) — на 15-м месте.
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