Егоров — о голе Дзюбы: не отвечаю за то, что они там нарисовали в телевизоре
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров поделился мнением о работе судейской бригады на матче 13-го тура РПЛ «Зенит» — «Ростов» (6:1).
«Офсайд у Дзюбы? На матче был VAR. На экранах было видно, что игрок находился в правильном положении. А что они там нарисовали в телевизоре, за это я не отвечаю.
Пенальти в ворота «Зенита»? Было видно движение рукой Ивановича. Он попал рукой в подбородок сопернику Естественно, это пенальти», — передаёт слова Егорова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
Дзюба в матче с «Ростовом» оформил хет-трик, а также отдал две результативные передачи. Один из голов Дзюбы вызвал вопросы на предмет нахождения игрока в офсайде.
Дзюба: матч с «Ростовом» не забуду
- 21 октября 2019
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