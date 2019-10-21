Егоров — о голе Дзюбы: не отвечаю за то, что они там нарисовали в телевизоре

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров поделился мнением о работе судейской бригады на матче 13-го тура РПЛ «Зенит» — «Ростов» (6:1).

«Офсайд у Дзюбы? На матче был VAR. На экранах было видно, что игрок находился в правильном положении. А что они там нарисовали в телевизоре, за это я не отвечаю.

Пенальти в ворота «Зенита»? Было видно движение рукой Ивановича. Он попал рукой в подбородок сопернику Естественно, это пенальти», — передаёт слова Егорова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

Дзюба в матче с «Ростовом» оформил хет-трик, а также отдал две результативные передачи. Один из голов Дзюбы вызвал вопросы на предмет нахождения игрока в офсайде.