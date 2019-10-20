Дзюба: матч с «Ростовом» не забуду

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба поблагодарил болельщиков за поддержку в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (6:1).
«Хотел поблагодарить вас за эти эмоции, за поздравления. Столько всего доброго и теплого. Спасибо вам огромное. Безумно вам благодарен. Не подумайте, что зазнался, просто не в состоянии всем ответить. Спасибо, правда. Когда возвращались со сборной после игры с Кипром, и в Москве, и в Питере в аэропорту столько людей подходило, столько всего говорили. Это безумно приятно, что вы смотрите с семьями и друзьями. Это реально круто!
Матч с «Ростовом» не забуду, потому что не всегда такое получается — три забить, два отдать… Всех — с победой, всем спасибо! Будем стараться и дальше не сбавлять обороты», — сказал Дзюба в видеообращении.
Видео можно посмотреть на странице Артёма Дзюбы в «Инстаграме».
- 20 октября 2019
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