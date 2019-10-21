Роналду: важнее всего командные награды, а не личные

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал о состоянии команды, а также поделился мыслями об индивидуальных наградах.
«Команда уверена в своих силах. Она изменилась в лучшую сторону и теперь много играет с мячом. Мы становимся лучше с каждой неделей. Наш футбол стал более атакующим, и мне нравится новая система. Я счастлив, как и команда.
Каждый год – это вызов для нас, и мы нацелены на победу во всех соревнованиях. Важнее всего командные награды, а не личные. Индивидуальные призы являются следствием успешного выступления команды. Я преодолел отметку в 700 голов, и это здорово, но команда для меня в приоритете. Хочу помочь ей своими голами и передачами. Не думаю, что без меня «Ювентус» играет иначе. У каждого футболиста своя роль – поэтому мы команда», — цитирует Роналду пресс-служба УЕФА.
- 21 октября 2019
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