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Неймар: надеюсь, со временем любовь болельщиков «ПСЖ» вернётся

Неймар: надеюсь, со временем любовь болельщиков «ПСЖ» вернётся
Футбол / Франция 0

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар высказался о напряжённых отношениях с болельщиками французского клуба.

«Я счастлив прямо сейчас. Я игрок „Пари Сен-Жермен“, профессионал. Хочу приложить все усилия, чтобы помочь клубу достичь успехов во всех турнирах. Надеюсь, со временем любовь болельщиков вернётся. Их реакция нормальная. Понимаю, что они чувствуют. Но прошу понять и меня тоже. Я хотел найти своё счастье в Испании, но всё же остался в «ПСЖ». Отношения с болельщиками — как отношения женщины и мужчины: случаются ссоры, но любовь всегда побеждает», — приводит слова Неймара L'Equipe.

Напомним, в летнее трансферное окно Неймар хотел покинуть «ПСЖ» и вернуться в бывший клуб — «Барселону», однако клубы не смогли договориться о трансфере форварда.

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