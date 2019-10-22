Гвардиола: очень приятно наблюдать за игрой «Аталанты» при Гасперини

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Аталантой».

«Очень приятно наблюдать за игрой команды Гасперини. Они играют смело и уважают своих болельщиков. Они идут на большой риск, и я уверен, что во вторник вечером «Аталанта» сыграет в своём привычном стиле.

Я полон уверенности и всецело доверяю своей команде. Пока что мы не слишком хорошо играем в штрафной. Мы допустили ряд ошибок, которых не должно быть на этом уровне. В то же время мы очень хорошо играем в обороне. Осталось только начать забивать в нужные моменты.

Уокеру становится лучше. Он и Отаменди тренировались в воскресенье. Физические кондиции Менди не станут большой проблемой, ведь это его главное достоинство. Когда он будет тренироваться и играть месяцами, мы увидим лучшую версию Менди.

Агуэро неудержим, и он мог сыграть в субботу, но Жезус поймал ритм, поэтому сделали выбор в его пользу. Серхио — уникальный футболист мирового значения, Габриэл — лучший нападающий для высокого прессинга. Проблема в том, что я, как правило, играю с одним форвардом», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба УЕФА.

Матч «Манчестер Сити» – «Аталанта» состоится сегодня, 22 октября, в Манчестере на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер». Начало матча — в 22:00 мск.