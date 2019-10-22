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Лукаку дал интервью на идеальном итальянском после трёх месяцев в «Интере»

Лукаку дал интервью на идеальном итальянском после трёх месяцев в «Интере»
Футбол / Италия 0

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку продемонстрировал высокий уровень владения итальянским языком спустя всего три месяца после переезда в Милан.

После выездного матча 8-го тура Серии А с «Сассуоло» (4:3) бельгиец отправился к журналистам, где дал интервью на идеальном итальянском языке. Многие пользователи в комментариях под видео на канале нерадзурри в YouTube выразили удивление познаниями Ромелу.

В начале августа Лукаку, ещё будучи игроком «Манчестер Юнайтед», сообщил, что готов к переезду в Италию, поскольку хорошо знает местный язык. Ромелу объяснил это тем, что его брат выступает за «Лацио», и форвард смотрел трансляции матчей с его участием на итальянских телеканалах. Бельгиец также знает ещё шесть языков.

Лукаку перешёл в «Интер» минувшим летом из «Манчестер Юнайтед» за € 65 млн.

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