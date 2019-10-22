Мурило: поначалу страдал в России

Защитник «Локомотива» Мурило Серкейра поделился ожиданиями от матча 3-го тура Лиги чемпионов с «Ювентусом», а также рассказал об адаптации в России.
«Выступление в Лиге чемпионов — моя мечта детства. Мне всегда нравился этот турнир. Хочу насладиться каждым моментом, ведь это важный этап моей карьеры. Мы будем играть с лучшими игроками. У Роналду очень успешная карьера, играть против него будет тяжело, но нужно сделать всё возможное, чтобы нейтрализовать его.
Что касается разницы между Россией и Бразилией, она велика. В России холодно, и я ещё не сталкивался с минусовыми температурами. Моя адаптация в „Локомотиве“ в целом прошла быстро. Поначалу я страдал в России, но со временем привык. Я хотел побыстрее пройти этот этап и приступить к игре. Сейчас всё хорошо», — приводит слова Мурило ESPN.
- 22 октября 2019
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