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«Ювентус» — «Локомотив» — 1:2, 22 октября 2019, обзор матча юношеской ЛЧ

«Ювентус» — «Локомотив»
Богдан Горбунов
«Локомотив» уже разбил «Ювентус». Но это только прелюдия
В Турине молодёжка «Локо» была в порядке. Ждём такой же крутой игры от взрослой команды!
Футбол / Лига чемпионов 0

Молодёжка «Локомотива» очень достойно держится на групповом этапе Юношеской лиги УЕФА. «Железнодорожники» спаслись от поражения в игре с «Байером», едва не добыли ничью в матче с грозным «Атлетико», а сегодня наконец одержали первую победу. Причём обыграли лидера группы D – «Ювентус».

Футболисты «Локо» довольно неожиданно открыли счёт в матче. С рядового стандарта с левого фланга полузащитник Максим Петров сделал мощный прострел на ближнюю штангу. Защитник «Юве» запутался в собственных ногах и махнул мимо мяча – вратарь к такому повороту событий был не готов.

Юношеская лига УЕФА. Группа D. 3-й тур
22 октября 2019, вторник. 15:00 МСК
Ювентус U19
Турин, Италия
Окончен
1 : 2
Локомотив М U19
Москва, Россия
0:1 Петров – 29'   0:2 Петухов – 77' (пен)   1:2 Гоцци Иверу – 83'

После гола «железнодорожники» не успокоились и продолжили душить итальянцев регулярными опасными атаками. Активнее остальных проявлял себя форвард Тимур Сулейманов. Несколько раз он пробивал головой в опасной близости от ворот, а однажды даже решился на удар через себя. Жаль, что всё мимо.

Тем не менее во втором тайме россиянин всё-таки был вознаграждён за настырность. Полученный удар под дых в штрафной площади от защитника туринцев вряд ли можно назвать наградой, а вот заработанный пенальти – точно.

Поразительная концовка! «Локо» за минуту совершил чудо, но сам всё испортил
Взрослые страсти в матче Юношеской лиги УЕФА «Локомотив» — «Атлетико».

Одиннадцатиметровый успешно исполнил хавбек Илья Петухов. Голкипер «Ювентуса» дотянулся до мяча, но отбить его не сумел.

Под конец встречи «Локомотив» немного потерял бдительность и пропустил один мяч, но победу всё же удержал.

Теперь ждём чуда от взрослой команды!

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: fclm.ru

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