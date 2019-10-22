«Локомотив» уже разбил «Ювентус». Но это только прелюдия

В Турине молодёжка «Локо» была в порядке. Ждём такой же крутой игры от взрослой команды!

Молодёжка «Локомотива» очень достойно держится на групповом этапе Юношеской лиги УЕФА. «Железнодорожники» спаслись от поражения в игре с «Байером», едва не добыли ничью в матче с грозным «Атлетико», а сегодня наконец одержали первую победу. Причём обыграли лидера группы D – «Ювентус».



Футболисты «Локо» довольно неожиданно открыли счёт в матче. С рядового стандарта с левого фланга полузащитник Максим Петров сделал мощный прострел на ближнюю штангу. Защитник «Юве» запутался в собственных ногах и махнул мимо мяча – вратарь к такому повороту событий был не готов.

После гола «железнодорожники» не успокоились и продолжили душить итальянцев регулярными опасными атаками. Активнее остальных проявлял себя форвард Тимур Сулейманов. Несколько раз он пробивал головой в опасной близости от ворот, а однажды даже решился на удар через себя. Жаль, что всё мимо.

Тем не менее во втором тайме россиянин всё-таки был вознаграждён за настырность. Полученный удар под дых в штрафной площади от защитника туринцев вряд ли можно назвать наградой, а вот заработанный пенальти – точно.

Поразительная концовка! «Локо» за минуту совершил чудо, но сам всё испортил Взрослые страсти в матче Юношеской лиги УЕФА «Локомотив» — «Атлетико».

Одиннадцатиметровый успешно исполнил хавбек Илья Петухов. Голкипер «Ювентуса» дотянулся до мяча, но отбить его не сумел.



Под конец встречи «Локомотив» немного потерял бдительность и пропустил один мяч, но победу всё же удержал.



Теперь ждём чуда от взрослой команды!