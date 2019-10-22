Семак: если «Зенит» выйдет в плей-офф Лиги чемпионов это будет большим успехом

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о перспективах команды в Лиге чемпионов.

«Думаю, мы стали немного сильнее. Стали немного правильнее действовать, если сравнивать с прошлогодним выступлением в Лиге Европы, особенно на групповом этапе. Конечно, мы растем как команда. Есть топ-клубы, с которыми нам сложно играть, а с остальными мы играть можем. Появляется всё большая вариативность в тактических построениях, когда как раз встречаются команды сопоставимого уровня. Если сможем выйти в следующий этап, выйти из группы, это будет для нас большим успехом», — приводит слова Семака официальный сайт УЕФА.

«Зенит», набрав четыре очка в двух матчах, занимает первое место в группе G. В 3-м туре российский клуб на выезде сыграет с «РБ Лейпциг». Матч состоится 23 октября.