Семак: если «Зенит» выйдет в плей-офф Лиги чемпионов это будет большим успехом

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о перспективах команды в Лиге чемпионов.
«Думаю, мы стали немного сильнее. Стали немного правильнее действовать, если сравнивать с прошлогодним выступлением в Лиге Европы, особенно на групповом этапе. Конечно, мы растем как команда. Есть топ-клубы, с которыми нам сложно играть, а с остальными мы играть можем. Появляется всё большая вариативность в тактических построениях, когда как раз встречаются команды сопоставимого уровня. Если сможем выйти в следующий этап, выйти из группы, это будет для нас большим успехом», — приводит слова Семака официальный сайт УЕФА.
«Зенит», набрав четыре очка в двух матчах, занимает первое место в группе G. В 3-м туре российский клуб на выезде сыграет с «РБ Лейпциг». Матч состоится 23 октября.
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