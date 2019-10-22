«Ювентус» — «Локомотив»: Алексей Миранчук открыл счёт

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук открыл счёт в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с туринским «Ювентусом» (в данный момент счёт 1:0, идёт 1-й тайм).

На 30-й минуте Миранчук ушёл от Бонуччи у чужой штрафной и вывел на ударную позицию Мариу. Удар португальца парировал Щенсны, но первым на добивание успел Миранчук и отправил мяч под перекладину.

Матч «Ювентус» — «Локомотив» проходит на стадионе «Альянц» в Турине. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ювентус» — «Локомотив».



Обслуживает встречу бригада арбитров из Греции во главе с Анастасиосом Сидиропулосом. В роли его ассистентов выступают Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис. Резервный рефери — Яннис Пападопулос.