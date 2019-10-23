Клопп: не можем в Лиге чемпионов рассчитывать только на матчи на «Энфилде»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп призвал своих подопечных серьёзно отнестись к матчу 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Генком», который состоится сегодня, 23 октября, в Бельгии.

«В прошлом году нам повезло, что в группе была такая плотная борьба. Мы проиграли все гостевые матчи, но всё равно вышли из группы. Теперь всё будет иначе, ситуация не повторится. Мы не можем рассчитывать только на домашние матчи на «Энфилде».

Понимаем, что в последнее время в Европе неудачно проводили гостевые матчи. Но в целом в Лиге чемпионов дела у нас складывались очень хорошо», — цитирует Клоппа Daily Mail.

«Ливерпуль» в группе E занимает третье место, набрав 3 очка. Столько же у «РБ Зальцбург», «Наполи» возглавляет турнирную таблицу с 4 баллами, «Генк» занимает последнее место (1).