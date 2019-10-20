Клопп: у нас традиция — после выездных побед тренеры «Ливерпуля» пьют пиво
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о традиции, которую тренерский штаб мерсисайдского клуба соблюдает после выездных побед в английской Премьер-лиге.
«Каждая победа в английской премьер-лиге важна. Победа в матче с „Шеффилд Юнайтед“ не заставляет меня радоваться больше, чем победа с „Челси“ или „Ньюкаслом“. В чемпионате Англии очень сложно выигрывать, поэтому радуешься каждому достижению, а потом готовишься к следующей встрече. Мы не можем устраивать вечеринки после каждого матча. Единственное, что мы делаем, побеждая на выезде, — у нас есть небольшая традиция — весь тренерский и медицинский штаб команды выпивает пива в автобусе. Это не вечеринка, просто пиво», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».
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