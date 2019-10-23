Варга: надеюсь, Лобановский радуется сверху за своих учеников Шевченко и Реброва

Венгерский футбольный агент Шандор Варга рассказал, в чём секрет успеха главного тренера «Ференцвароша» Сергея Реброва. Напомним, 45-летний специалист уже дважды становился чемпионом Украины и один раз — чемпионом Венгрии как тренер. «Ференцварош» Реброва сыграет с ЦСКА в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы завтра, 24 октября.
«Глубокое погружение в тему, внимание к мелочам и высокая требовательность как к команде, так и к себе. Не забывайте, какие у него были учителя. Надеюсь, Валерий Васильевич Лобановский всё сверху видит и радуется за своих молодых учеников Шевченко и Реброва», — сказал Варга в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Полностью интервью с Шандором Варгой будет опубликовано на «Чемпионате» в ближайшее время.
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