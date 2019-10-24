«Ливерпуль» отреагировал на баннер Ориги с длинным половым органом

«Ливерпуль» осудил баннер с изображением нападающего команды Дивока Ориги, который болельщики английского клуба вывесили перед началом матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Генком».

На баннере был нарисован форвард «Ливерпуля» Дивок Ориги с пририсованными гениталиями. На изображении футболист держит кубок Лиги чемпионов.

Фото доступно в «твиттере» Time Post.

В «Ливерпуле» назвали такой баннер «расистским» и сделали все для того, чтобы это изображение как можно скорее убрали.

«Ливерпуль осуждает оскорбительный баннер, который был вывешен перед началом матча с «Генком» на секторе наших болельщиков. Мы сделали все для того, чтобы его убрали как можно скорее. Сейчас мы работаем с властями и представителями «Генка», чтобы установить виновных. Последующие действия будут приняты в соответствии с установленным порядком санкций», — приводит заявление «Ливерпуля» BBC.

Напомним, «Ливерпуль» на выезде разгромил «Генк» со счётом 4:1.