Бускетс: со «Славией» «Барселоне» пришлось бороться до финального свистка

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс прокомментировал победу в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с пражской «Славией». Матч, проходивший в Чехии, завершился со счётом 2:1.

«Победа была очень важна. Всегда приятно побеждать в гостях, особенно в такой непростой группе. Теперь мы лидируем, пусть и наше преимущество пока небольшое.

Нам предстоит сыграть со «Славией» дома, надеюсь, мы сможем победить. Матч получился тяжёлым, у победы была высокая цена. Мы знали, что соперник умеет хорошо распоряжаться мячом.

Хоть у нас и было преимущество по владению мячом, нам пришлось страдать и бороться до самого конца. В концовке было очень сложно, они решили играть более смело, отправили вперёд больше игроков. «Славия» постоянно направляла мяч в штрафную, использовала навесы», — цитирует Бускетса Marca.