Бускетс: со «Славией» «Барселоне» пришлось бороться до финального свистка

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс прокомментировал победу в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с пражской «Славией». Матч, проходивший в Чехии, завершился со счётом 2:1.
«Победа была очень важна. Всегда приятно побеждать в гостях, особенно в такой непростой группе. Теперь мы лидируем, пусть и наше преимущество пока небольшое.
Нам предстоит сыграть со «Славией» дома, надеюсь, мы сможем победить. Матч получился тяжёлым, у победы была высокая цена. Мы знали, что соперник умеет хорошо распоряжаться мячом.
Хоть у нас и было преимущество по владению мячом, нам пришлось страдать и бороться до самого конца. В концовке было очень сложно, они решили играть более смело, отправили вперёд больше игроков. «Славия» постоянно направляла мяч в штрафную, использовала навесы», — цитирует Бускетса Marca.
- 24 октября 2019
-
10:54
-
10:49
-
10:44
-
10:37
-
10:35
-
10:24
-
10:13
-
10:00
-
10:00
-
09:37
-
09:30
-
09:19
-
09:05
-
09:00
-
08:48
-
08:35
-
08:00
-
07:58
-
07:30
-
06:55
-
04:02
-
03:42
-
02:53
-
02:31
-
02:02
-
01:35
-
00:52
-
00:37
-
00:23
-
00:18
- 23 октября 2019
-
23:57
-
23:55
-
23:55
-
23:53
-
23:36