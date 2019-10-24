«Трабзонспор» — «Краснодар»: прямая онлайн-трансляция начнётся в 22:00

Сегодня, 24 октября, в Лиге Европы состоятся очередные матчи 3-го тура группового этапа. В группе C «Краснодар» в гостях сыграет с «Трабзонспором». Встреча состоится в Трабзоне на стадионе «Шенол Гюнеш». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров из Австрии во главе с Харальдом Лехнером. Помогать ему будут Андреас Хайденрах и Максимилиян Кольбич. Резервным рефери на эту встречу назначен Юлиан Вайнбергер.

«Трабзонспор» набрал 1 очко, клуб из Турции в турнирной таблице группы C занимает третье место. «Краснодар» замыкает турнирную таблицу, у российского клуба очков ещё нет. Лидирует с 6 баллами «Хетафе», «Базель» занимает второе место (4).