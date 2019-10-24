«Арсенал» на 90+2-й минуте вырвал победу в матче Лиги Европы с «Виторией»

Лондонский «Арсенал» выиграл у «Витории Гимарайнш» в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы. Встреча проходила на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне и завершилась со счётом 3:2.

В составе гостей забитыми мячами отметились Маркус Эдвардс и Бруно. У «канониров» результативные удары на счету Габриэла Мартинелли и Николя Пепе, который сделал дубль. Победный мяч хозяева забили на 90+2-й минуте.

В другом матче группы немецкий «Айнтрахт» обыграл бельгийский «Стандард». Встреча проходила на стадионе «Коммерцбанк-Арена» во Франкфурте-на-Майне и завершилась со счётом 2:1.



Победу немецкому клубу принесли голы в исполнении Давида Абрахама и Мартина Хинтереггера. В составе гостей забитый мяч на счету Селима Амалла.

После 3 туров «Арсенал» по-прежнему возглавляет турнирную таблицу группы F, набрав 9 очков. «Айнтрахт» занимает 2-е место (6), «Стандард» — на 3-м (3), «Витория Гимарайнш» — на 4-м (0).