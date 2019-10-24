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«Арсенал» на 90+2-й минуте вырвал победу в матче Лиги Европы с «Виторией»

«Арсенал» на 90+2-й минуте вырвал победу в матче Лиги Европы с «Виторией»
Футбол / Лига Европы 0

Лондонский «Арсенал» выиграл у «Витории Гимарайнш» в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы. Встреча проходила на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне и завершилась со счётом 3:2.

В составе гостей забитыми мячами отметились Маркус Эдвардс и Бруно. У «канониров» результативные удары на счету Габриэла Мартинелли и Николя Пепе, который сделал дубль. Победный мяч хозяева забили на 90+2-й минуте.

В другом матче группы немецкий «Айнтрахт» обыграл бельгийский «Стандард». Встреча проходила на стадионе «Коммерцбанк-Арена» во Франкфурте-на-Майне и завершилась со счётом 2:1.

Победу немецкому клубу принесли голы в исполнении Давида Абрахама и Мартина Хинтереггера. В составе гостей забитый мяч на счету Селима Амалла.

После 3 туров «Арсенал» по-прежнему возглавляет турнирную таблицу группы F, набрав 9 очков. «Айнтрахт» занимает 2-е место (6), «Стандард» — на 3-м (3), «Витория Гимарайнш» — на 4-м (0).

Лига Европы. Группа F. 3-й тур
24 октября 2019, четверг. 22:00 МСК
Арсенал Л
Лондон, Англия
Окончен
3 : 2
Витория Гимарайнш
Гимарайнш, Португалия
0:1 Эдвардс – 8'   1:1 Мартинелли – 32'   1:2 Бруно – 36'   2:2 Пепе – 80'   3:2 Пепе – 90+2'
Лига Европы. Группа F. 3-й тур
24 октября 2019, четверг. 22:00 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
Окончен
2 : 1
Стандард
Льеж, Бельгия
1:0 Абрахам – 28'   2:0 Хинтереггер – 73'   2:1 Амалла – 82'
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