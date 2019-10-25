Фанаты «Лацио» использовали нацистские жесты перед матчем с «Селтиком»

Болельщики римского «Лацио» перед матчем 3-го тура Лиги Европы с «Селтиком» прошли маршем по улицам Глазго. Приезжие фанаты использовали нацистские приветствия, вскинув вперёд руку.
Видео доступно на «Чемпионате».
Шотландский клуб одержал волевую победу со счётом 2:1.
Ранее стало известно, что «Лацио» был наказан частичным закрытием трибун за проявление расизма во время матча Лиги Европы с «Ренном». Так, на матче 4-го тура с «Селтиком» будет закрыто четыре сектора на трибуне активных болельщиков «орлов», на них будет развёрнут баннер УЕФА "#EqualGame".
Кроме того «Лацио» наказали матчем без зрителей условно. У римского клуба есть испытательный срок в один год, в течение которого наказание станет реальным, если подобное поведение итальянских фанатов повторится. Также «Лацио» оштрафован на € 20 тыс.
- 25 октября 2019
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