«Лацио» наказан частичным закрытием трибун за проявления расизма

Матч группового этапа Лиги Европы «Лацио» — «Селтик» будет проведён при частично закрытых трибунах из-за проявления расизма со стороны итальянских болельщиков во встрече Лиги Европы с французским «Ренном». Также «орлы» наказаны одним матчем без зрителей условно, сообщает сайт УЕФА.

Встреча группы Е Лиги Европы между «Лацио» и «Ренном» прошла в Риме на «Стадио Олимпико» 3 октября и завершилась победой хозяев со счётом 2:1. После матча в отношении итальянской команды было возбуждено дисциплинарное дело по обвинению в расистском поведении фанатов, в итоге дисциплинарная комиссия посчитала вину фанатов римлян доказанной.

Во время матча с «Селтиком» будут закрыты четыре сектора на трибуне активных болельщиков «орлов», на них будет развёрнут баннер УЕФА "#EqualGame".

Что касается условного наказания матчем без зрителей, то по нему у римского клуба есть испытательный срок в один год, в течение которого наказание станет реальным, если подобное поведение итальянских фанатов повторится. Также «Лацио» оштрафован на € 20 тыс.