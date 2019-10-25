Ван Перси: «Арсенал» не стал лучше под руководством Эмери

Бывший игрок лондонского «Арсенала» Робин ван Перси поделился мнением о работе главного тренера «канониров» Унаи Эмери.

«Не думаю, что под руководством Эмери «Арсенал» стал лучше. Мне кажется, он толком не общается со своими игроками. Они всё ещё слабы на стандартах. Эта проблема была свойственна «Арсеналу» и в моё время. Из-за неё команда теряет много очков. Это нужно прекратить.

Я работал с Арсеном Венегром, Луи ван Галом и Алексом Фергюсоном. Было ясно, что они пытаются сделать. Неделю назад мне прислали видео, на котором Эмери что-то объяснял. Я не смог его понять. Тренер должен всё говорить прямо и ясно своим игрокам», — цитирует ван Перси Daily Mail.

Напомним, Эмери возглавил «Арсенал» в 2018 году. Ранее испанский специалист работал главным тренером в «Пари Сен-Жермен», «Севилье», московском «Спартаке», «Валенсии», «Альмерии» и «Лорке Депортива».