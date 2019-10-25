У игрока за 80 млн был только один гол в сезоне. Вчера он забил два со штрафных

В ЛЕ это впервые с 2013 года, когда Суарес забил «Зениту». Но у Пепе в Лондоне всё равно есть проблемы.

Николя Пепе перешёл в «Арсенал» в самом конце летнего трансферного окна, когда большинство болельщиков уже мысленно готовились к неудачному сезону. Но громкий и дорогой трансфер молодой звезды «Лилля» (80 млн евро, «22+11» в прошлом сезоне) сразу повысил ожидания от сезона. Игрок с такой статистикой способен в одиночку принести команде достаточно очков, чтобы средний сезон сделать неплохим.

За игрока «Лилля» топ-клубы готовы отдать 80 млн. Что в нём такого? У Николя Пепе 22 гола и 11 ассистов в Лиге 1. «Ливерпуль», «Барселона» и «Боруссия» заинтересованы.

Август и сентябрь внесли коррективы: у Пепе мало что получалось. Вернее, не так: его техника заметна в каждом матче, но при этом он не делал главного, с чем были связаны ожидания: не делал разницу. Можно списать это на трудности адаптации и неопытность, но есть нюансы. Пепе не так уж юн: ему 24 года. И пока отсутствие взаимодействия с партнёрами списывают на отсутствие адаптации, другой новичок «Арсенала», Габриэль Мартинелли (18 лет, перешёл из чемпионата Бразилии за 6,5 млн), забивает в каждом из трёх матчей, в которых он играет с первых минут. В Кубке Англии сделал дубль, а в Лиге Европы у него дубль и голевой пас «Стандарту» и гол «Витории». Мощный контраст между неизвестным и недорогим форвардом на перспективу и звездой, ради приобретения которой «Арсенал» взял кредит. Что не так?

Фото: Naomi Baker/Getty Images

Почему Пепе был так хорош в «Лилле»?

Даже самого талантливого игрока можно сделать ещё полезнее, если встроить в команду. Тренер «Лилля» Кристоф Галтье серьёзно изменил свою модель игры, чтобы извлечь максимум из возможностей Пепе. Команда перешла с 4-4-2 на 4-3-3, а со временем – на 4-2-3-1. Одна из важнейших целей этих изменений – дать Пепе наиболее выгодную стартовую позицию и упростить путь к воротам. Помог и трансфер ещё одного инвертированного вингера – Жонатана Бамба. Правша Бамба слева и левша Пепе справа отлично взаимодействовали на поле: они часто начинали рывок по диагонали с флангов к штрафной одновременно. Когда вингер стартует в пространство между центральным и крайним защитниками, всегда есть риск ошибиться при передаче опеки, а у «Лилля» этим занимались два игрока одновременно. Помогал и Рафаэл Леау, который в то же время делал ложное движение в штрафной, уводя центральных защитников.

Описанная схема эффективнее при контратаках, чем в позиционной игре, и «Лилль» стал образцовой контратакующей командой. Резюмируя: команда играла в удобный Пепе футбол, движения партнёров по атаке были также подстроены под него. Николя оказывался в выгодных стартовых условиях: получал мяч на скорости и лицом к воротам, а из-за согласованного движения партнёров по команде перед ним часто оказывался всего один игрок. Обыгрывай и бей. Пепе закончил прошлый сезон в пятёрке лучших во Франции по обоим показателям: количеству обводок за 90 минут (2,7) и ударов за 90 минут (3,1). Отсюда такая высокая результативность, но не будем забывать и о девяти реализованных пенальти: всё-таки с игры у Пепе 13 голов и 11 голевых пасов в 38 матчах.

Чего не хватает в «Арсенале»?

Если коротко – почти всего. И это вызывает большие вопросы к Унаи Эмери. Игра «Арсенала» принципиально отличается от стиля, к которому привык Пепе. Нельзя сказать, что лондонцы постоянно владеют мячом, но это не потому, что они не пытаются: Эмери требует начинать атаки от вратаря коротким пасом. «Арсенал» как бы приглашает соперников к высокому прессингу. Если его пройти – открываются возможности для быстрых атак. Это план, но на практике он не всегда реализуется. Во-первых, игроки недостаточно хороши, чтобы выходить из-под слаженного высокого прессинга. С начала сезона оба основных центральных защитника, Сократис и Луиз, уже допустили яркие результативные ошибки. Во-вторых, сочетание Гёндузи — Джака в опорной зоне также лишено баланса: Джака лишён скорости, а Гёндузи, при безусловном потенциале, пока недостаточно хорошо играет позиционно, чтобы компенсировать медлительность партнёра.

Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Это приводит к тому, что «Арсенал» немного напоминает антипода прошлогоднего «Лилля»: подолгу владеет мячом без продвижения в опасные зоны и сам регулярно ловит контратаки из-за недостаточной компактности в центре поля. Если «Лилль» был шестым по голам в позиционных атаках и вторым по голам с контратак, то «Арсенал» после девяти туров делит 8-11-е место по голам в позиционных атаках, а в контратаке вообще забил всего раз. Правда, это по данным Opta с крайне жёсткими критериями (например, атака после перехвата в центре поля не считается контратакой – только после перехвата на своей половине), но и статистика «Лилля» считалась по тем же критериям.



Отсутствие контратак, в которых Пепе мог бы разбежаться и остаться один в один, только одна из проблем. Вы обратили внимание на ужасное количество голов в позиционных атаках. Это не из-за невезения. По статистике ожидаемых голов (12,6 xG) лондонцы забивают ровно столько, сколько должны. Попытки сыграть с Торрейрой, Гёндузи и Джакой в полузащите привели к предсказуемым проблемам с последним пасом, а Себальос, который должен компенсировать эту проблему, пока является главным разочарованием старта сезона. Он медленно двигает мяч, допускает много брака, а по количеству пасов под удар уступает Мэйтленд-Найлзу и не превосходит Колашинаца и Чемберса. Вот кто пока точно не адаптировался.

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С контратаками и позиционными атаками мы разобрались, но и это ещё не всё. На старте сезона команде не хватало травмированного Эктора Бельерина – игрока, который мог бы стать запасным вариантом по продвижению мяча. Он не играл, и на фоне стерильного центра и отсутствия внятных контратак «Арсенал» лишился ещё и игрока, который очевидно мог вести атаки через фланг Пепе.

Пепе, Обамеянг, Ляказетт: настоящее и будущее

Последняя неприятность – разрушение связки Ляказетта и Обамеянга. Эта пара отлично сыгралась по ходу прошлого сезона. Блестящее движение Ляказетта в штрафной создаёт пространство для рывков Обамеянга – в теории добавление в группу атаки Пепе могло создать структуру, напоминающую тройку «Лилля». Но этого не случилось: Ляказетт тоже травмировался. Вдвоём с Обамеянгом он сыграл только в двух матчах АПЛ: с «Бёрнли» и «Тоттенхэмом». Характерно, что в обоих матчах каждый из них забил по голу. Более того, с «Тоттенхэмом», где с первых минут играл и Пепе, Николя отметился голевым пасом, то есть у всей группы атаки были результативные действия.

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Учитывая всё это, тотальная безыдейность «Арсенала» в атаке начинает выглядеть достаточно объяснимо. У Эмери, при всей сомнительности стиля, который он пытается поставить, пока просто нет фундамента, на котором строить системную игру. «Арсенал» играет эпизодами и выигрывает за счёт эпизодов. Конечно, это усложняет адаптацию Пепе.

Его класс эпизодами проявляется в каждом матче. Николя бьёт почти так же часто, как во Франции, а идёт в дриблинг ещё чаще. Но в основном невпопад: он обводит слишком далеко от ворот, и если обыгрыш удаётся, соперника есть кому страховать. Больше половины ударов он наносит из-за штрафной (в «Лилле» — меньше трети). Другими словами, индивидуальное мастерство Пепе никуда не делось, но его по-прежнему не удалось встроить в атакующую структуру. Как будто сейчас конец августа, а не конец октября.



С одной стороны, это недочёт Эмери. Даже при перечисленных игровых противоречиях и травмах потенциал флангов Обамеянг — Пепе намного выше несогласованного движения вингеров, которые мы видели до сих пор. С другой стороны, потенциал атаки «Арсенала» по-прежнему огромный. Особенно с возвращением в основу Ляказетта, движения которого связывают партнёров по атаке. Да и Себальос не перестал быть игроком с подходящими характеристиками для разгона атак. Просто Эмери не удаётся сделать из этого набора качеств цельную систему.



А пока «Арсенал» держится за счёт ошибок соперников, редких быстрых атак и стандартов. В частности, таких, как дубль Пепе прямыми ударами со штрафного: первый в Лиге Европы за шесть лет (последним был Луис Суарес с его двумя голами прямыми ударами со штрафных в ворота «Зенита» в 2013 году). Дубль Пепе – лишнее напоминание о потенциале этой команды. Его пора бы уже начать использовать.



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