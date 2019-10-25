Комбаров: сколько «Спартак» потратил на агентов? Вот ответ, кто раскачал лодку
Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров высказался о критике, которой он подвергся со стороны болельщиков «Спартака» во время выступлений за красно-белых.
«В начале, когда читал негативные комментарии, заводился. С другой стороны, в футболе всегда так. Есть победы — тебя носят на руках. Плохо — ругают. Но я за конструктивную критику. А на негатив за долгие годы иммунитет выработался.
На ком-то оскорбления сказывались. Не было единого коллектива, каждый был сам по себе. Когда всё хорошо в команде, никто не будет делать трансферы. Поэтому нужно было раскачать корабль. Почитайте, сколько «Спартак» потратил на агентов. Вот там и ответ", — сказал Комбаров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову.
«Если Конор оскорбляет Хабиба и дагестанцев – он оскорбляет Россию»
Дмитрий Комбаров – о боях, «Спартаке», «Крыльях», а также съемках в военном кино и своем отношении к фигуре Сталина.
- 25 октября 2019
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