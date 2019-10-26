«Барселона» установила контакт с окружением Лаутаро Мартинеса

«Барселона» усилила наблюдение за аргентинским нападающим миланского «Интера» Лаутаро Мартинесом, сообщает AS.

По сведениям издания, каталонский клуб установил контакт с окружением футболиста. Представители «Барселоны» уже несколько раз наблюдали за игрой форварда в матчах за «Интер» и сборную Аргентины. В «Барселоне» рассматривают Мартинеса в качестве возможного преемника уругвайского нападающего Луиса Суареса.

Мартинес перешёл в «Интер» летом 2018 года из «Расинга». Сумма трансфера составила € 14 млн. В нынешнем сезоне 22-летний форвард принял участие в восьми матчах итальянского национального чемпионата (шесть — в основном составе), в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.