«Ротор» может уволить главного тренера
Как стало известно «Чемпионату», «Ротор» может уволить главного тренера Игоря Меньшикова. Руководство клуба не в полной мере довольно его работой.
Наставник волгоградцев может быть отправлен в отставку, когда будут достигнуты договоренности с кем-то из потенциальных кандидатов на пост главного тренера. Стоит отметить, что руководство клуба ставит задачу выхода в РПЛ в этом сезоне.
«Ротор» набрал 38 очков в 19 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Лидером соревнований на данный момент является московское «Торпедо», набравшее 46 очков в 19 матчах. В следующем туре ФНЛ волгоградский «Ротор» сыграет на выезде с ивановским «Текстильщиком». Встреча состоится завтра, 27 октября.
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13:59«Ротор» может уволить главного тренера Эксклюзив
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