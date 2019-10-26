«Реал» готов предложить за Погба € 100 млн и Бэйла

«Реал» готов предпринять новую попытку подписать полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, сообщает El Desmarque.

Согласно информации источника, следующим летом президент «Королевского клуба» Флорентино Перес будет готов предложить за 26-летнего хавбека «красных дьяволов» € 100 млн и вингера Гарета Бэйла. При этом отмечается, что подписание француза будет возможным только в случае, если к тому времени работу на «Сантьяго Бернабеу» не потеряет нынешний главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан, выступающий главным инициатором покупки соотечественника.

Напомним, «Реал» проявлял заинтересованность в услугах Погба минувшим летом. Полузащитник тоже выражал желание сменить команду, однако его трансфер не состоялся в силу нежелания руководства «МЮ» отпускать игрока.