«Реал» готов предложить за Погба € 100 млн и Бэйла

«Реал» готов предпринять новую попытку подписать полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, сообщает El Desmarque.
Согласно информации источника, следующим летом президент «Королевского клуба» Флорентино Перес будет готов предложить за 26-летнего хавбека «красных дьяволов» € 100 млн и вингера Гарета Бэйла. При этом отмечается, что подписание француза будет возможным только в случае, если к тому времени работу на «Сантьяго Бернабеу» не потеряет нынешний главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан, выступающий главным инициатором покупки соотечественника.
Напомним, «Реал» проявлял заинтересованность в услугах Погба минувшим летом. Полузащитник тоже выражал желание сменить команду, однако его трансфер не состоялся в силу нежелания руководства «МЮ» отпускать игрока.
- 26 октября 2019
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