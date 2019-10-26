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Голевая передача Ярмоленко вразрез в касание — в обзоре матча «Вест Хэм» — «ШЮ»

Голевая передача Ярмоленко вразрез в касание — в обзоре матча «Вест Хэм» — «ШЮ»
Футбол / Англия 0

«Вест Хэм Юнайтед» на своём поле сыграл вничью с «Шеффилд Юнайтед» со счётом 1:1 в матче 10-го тура английской Премьер-лиги.

Первый гол во встрече на 44-й минуте забил полузащитник хозяев Роберт Снодграсс, вышедший один на один с вратарём после передачи полузащитника Андрея Ярмоленко вразрез между двумя соперниками. Во втором тайме на 69-й минуте счёт сравнял нападающий гостей Ли Муссе, который вышел на замену за 6 минут до этого. Он из левого угла штрафной в касание пробил в дальний угол после скидки головой защитника Энды Стивенса.

Видео доступно на «Чемпионате».

После этого матча «Шеффилд Юнайтед», набрав 13 очков, занимает в турнирной таблице АПЛ 7-е место, а «Вест Хэм Юнайтед» с 13 очками — 9-е.

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