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«Вальядолид» обыграл «Эйбар» в матче чемпионата Испании

«Вальядолид» обыграл «Эйбар» в матче чемпионата Испании
Футбол / Испания 0

В матче 10-го тура испанской Примеры «Вальядолид» принимал «Эйбар». Встреча прошла в Вальядолиде на стадионе «Хосе Соррилья» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал нападающий «Вальядолида» Серхио Гвардиола, отличившийся на 10-й минуте после передачи форварда Оскара Плано. Перед свистком на перерыв защитник Мохаммед Салису с паса защитника Начо увеличил преимущество хозяев.

Испания - Примера. 10-й тур
26 октября 2019, суббота. 19:30 МСК
Вальядолид
Вальядолид
Окончен
2 : 0
Эйбар
Эйбар
1:0 Гвардиола – 10'   2:0 Салису – 39'

В другом матче 10-го тура чемпионата Испании «Леганес» принимал «Мальорку». Встреча состоялась в Леганесе на стадионе «Мунисипаль де Бутарке» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный мяч забил нападающий «Леганеса» Мартин Брайтвайт на 31-й минуте после передачи защитника Роберто Росалеса.

Испания - Примера. 10-й тур
26 октября 2019, суббота. 17:00 МСК
Леганес
Леганес
Окончен
1 : 0
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
1:0 Брайтвайт – 31'
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