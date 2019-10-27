Гвардиола сказал, что «Манчестер Сити» может оказаться в зоне вылета АПЛ
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий после домашнего матча 10-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой» (3:0). «Горожане» забили все голы после перерыва.
«Если будем выступать так, как во второй половине, мы снова окажемся на вершине таблицы в конце сезона, не сомневаюсь. Но если будем играть, как в первом тайме, мы окажемся в зоне вылета, далеко от лидеров таблицы. Наша команда должна играть в течение всех 90 минут. С «Астон Виллой» мы играли только 45 минут», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.
«Манчестер Сити», набрав 22 очка, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии. В 11-м туре «горожане» 2 ноября на домашнем стадионе встретятся с «Саутгемптоном». Начало матча — в 18:00 мск.
Гвардиола все больше изменяет своему стилю. В этом трудно найти логику
И это вредит «Сити».
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