Гвардиола сказал, что «Манчестер Сити» может оказаться в зоне вылета АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий после домашнего матча 10-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой» (3:0). «Горожане» забили все голы после перерыва.

«Если будем выступать так, как во второй половине, мы снова окажемся на вершине таблицы в конце сезона, не сомневаюсь. Но если будем играть, как в первом тайме, мы окажемся в зоне вылета, далеко от лидеров таблицы. Наша команда должна играть в течение всех 90 минут. С «Астон Виллой» мы играли только 45 минут», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

«Манчестер Сити», набрав 22 очка, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии. В 11-м туре «горожане» 2 ноября на домашнем стадионе встретятся с «Саутгемптоном». Начало матча — в 18:00 мск.