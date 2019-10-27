Тренер «Норвича»: нам не нужно никого продавать, даже если предложат £ 200 млн

Главный тренер «Норвич Сити» Даниэль Фарке сказал, что клуб готов отвергать предложения о покупке игроков со стороны других команд.

«Иногда футболист развивается быстрее, чем его клуб. Остаётся просто смириться, если такой игрок хочет уйти. В мире футбола есть более крупные клубы, чем «Норвич». Но мы не испытываем никакого финансового давления.

«Норвичу» не нужно никого продавать, даже если поступит предложении в размере £ 200 млн (€ 231,5 млн. — Прим. «Чемпионата»). Нам не нужны деньги с трансферов, чтобы клуб продолжал существование», — приводит слова главного тренера Goal.com.

Напомним, в прошлом сезоне «Норвич» выступал в Чемпионшипе. Сейчас команда занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.