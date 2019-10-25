Сульшер: надеюсь, «Манчестер Юнайтед» остановит «Норвич»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от выездного матча 10-го тура английской Премьер-Лиги с «Норвич Сити», который состоится 27 октября.

«Надеюсь, мы остановим их, поскольку на «Кэрроу Роуд» всегда трудно играть. Когда они проводили первый матч в Премьер-лиге против «Ливерпуля», я увидел команду с большим мужеством. Они были смелыми, играли в свой футбол и продолжали идти вперёд. Это принесло им отличные результаты — они обыграли «Ньюкасл» и «Манчестер Сити». «Норвич» — команда с чёткой философией», — приводит слова норвежского специалиста Sky Sports.

После девяти туров «Манчестер Юнайтед», набрав 10 очков, занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ, «Норвич» (7) — 19-е.