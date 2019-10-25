Сульшер: надеюсь, «Манчестер Юнайтед» остановит «Норвич»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от выездного матча 10-го тура английской Премьер-Лиги с «Норвич Сити», который состоится 27 октября.
«Надеюсь, мы остановим их, поскольку на «Кэрроу Роуд» всегда трудно играть. Когда они проводили первый матч в Премьер-лиге против «Ливерпуля», я увидел команду с большим мужеством. Они были смелыми, играли в свой футбол и продолжали идти вперёд. Это принесло им отличные результаты — они обыграли «Ньюкасл» и «Манчестер Сити». «Норвич» — команда с чёткой философией», — приводит слова норвежского специалиста Sky Sports.
После девяти туров «Манчестер Юнайтед», набрав 10 очков, занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ, «Норвич» (7) — 19-е.
Сульшер: не хотим быть командой, которая только отсиживается у своей штрафной
- 25 октября 2019
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